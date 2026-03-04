Liverpool Takluk dari Wolves, Van Dijk Sebut The Reds Ceroboh

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool takluk dari Wolverhampton Wanderers 1-2 pada laga pekan ke-29 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Molineux, Rabu dini hari.

Kapten Liverpool Virgil van Dijk menyatakan kekalahan The Reds dari Wolves karena kecerobohan yang dilakukan timnya sendiri. Kendati tak banyak kebobolan peluang, Van Dijk mengatakan bahwa timnya bermain ceroboh.

Dia pun menyatakan bahwa kekalahan seperti ini sangat bisa terjadi.

"Saya pikir ini tergantung pada diri kami sendiri. Kami bermain lambat, mudah ditebak, dan ceroboh dalam penguasaan bola serta salah dalam pengambilan keputusan," kata Van Dijk dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (4/3).

Liverpool bermain cukup dominan di laga ini. Sofascore mencatat The Reds memiliki 13 tembakan.

Jumlah ini tiga kali lipat lebih banyak dari yang dilakukan Wolves, saat mereka hanya mempunyai empat tembakan.

Pada pertandingan ini, Rodrigo Gomes membawa Wolves memimpin lebih dahulu pada menit ke-78 lewat situasi serangan balik. Gol itu kemudian disamakan oleh Mohamed Salah lima menit setelahnya.

Skor hampir berakhir 1-1, namun kesalahan individual pemain Liverpool pada menit-menit akhir membuat semuanya berjalan berbeda, saat Andre mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+4.