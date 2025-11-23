menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Inggris » Liverpool Tumbang di Kandang, Man City Keok saat Bertandang

Liverpool Tumbang di Kandang, Man City Keok saat Bertandang

Liverpool Tumbang di Kandang, Man City Keok saat Bertandang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu gol yang tercipta dalam laga Liverpool vs Nottingham Forest. Foto: diambil ari premierleague

jpnn.com - DEPOK – Tujuh dari sepuluh laga di pekan ke-12 Premier League tuntas dan menghadirkan kejutan besar.

Liverpool yang bermain di kandangnya, Anfield, Sabtu (22/11), keok di tangan Nottingham Forest.

Bukan cuma tak mencetak gol, Liverpool kalah telak 0-3.

Baca Juga:

"Kalah 0-3 di kandang adalah hasil yang sangat...sangat buruk. Tak terduga. Menang atau kalah, itu tanggung jawab saya," tutur Pelatih Liverpool Arne Slot seperti dikutip dari Sky Sports.

Sementara itu, klub tajir Manchester City juga tumbang pekan ini.

Bedanya dengan Liverpool, City kalah saat bertandang. Man City dipukul tuan rumah Newcastle United 1-2.

Baca Juga:

Sementara itu, Chelsea mencatat tiga kemenangan beruntun di Premier League seusai menundukkan tuan rumah Burnley 2-0.

Kemenangan itu membuat Chelsea yang berada di peringkat kedua, memberi tekanan kepada pemimpin klasemen, Arsenal.

Liverpool kalah, Manchester City juga. Chelsea menang. Lihat klasemen Premier League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI