Liverpool Tumbang di Kandang, Man City Keok saat Bertandang

jpnn.com - DEPOK – Tujuh dari sepuluh laga di pekan ke-12 Premier League tuntas dan menghadirkan kejutan besar.

Liverpool yang bermain di kandangnya, Anfield, Sabtu (22/11), keok di tangan Nottingham Forest.

Bukan cuma tak mencetak gol, Liverpool kalah telak 0-3.

"Kalah 0-3 di kandang adalah hasil yang sangat...sangat buruk. Tak terduga. Menang atau kalah, itu tanggung jawab saya," tutur Pelatih Liverpool Arne Slot seperti dikutip dari Sky Sports.

Sementara itu, klub tajir Manchester City juga tumbang pekan ini.

Bedanya dengan Liverpool, City kalah saat bertandang. Man City dipukul tuan rumah Newcastle United 1-2.

Baca Juga: Eks Gelandang Manchester City Fernandinho Pensiun dari Sepak Bola

Sementara itu, Chelsea mencatat tiga kemenangan beruntun di Premier League seusai menundukkan tuan rumah Burnley 2-0.

Kemenangan itu membuat Chelsea yang berada di peringkat kedua, memberi tekanan kepada pemimpin klasemen, Arsenal.