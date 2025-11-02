Liverpool vs Aston Villa: Menang 2-0, The Reds Kembali ke Jalur Kemenangan

jpnn.com - JAKARTA - Laga Liverpool vs Aston Villa pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Anfield, Minggu dini hari WIB, berakhir dengan kemenangan The Reds skor 2-0. Liverpool kembali ke jalur kemenangan.

Pada pertandingan tersebut, dua gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah (45+1') dan Ryan Gravenberch (58').

Dikutip dari laman Liga Inggris di Jakarta, raihan tiga angka tersebut mengakhiri rentetan kekalahan Liverpool pada empat laga sebelumnya di liga.

Kemenangan pertama bagi Liverpool dalam lima laga terakhir di liga itu pun mengangkat mereka ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris musim ini dengan koleksi 18 poin.

Liverpool tertinggal selisih gol dari Bournemouth, yang juga mengantongi 18 poin, di peringkat kedua dan tujuh poin dari Arsenal yang kokoh di puncak. Sementara itu, Aston Villa terpuruk di urutan ke-11 dengan 15 poin.

Pertandingan Liverpool vs Aston Villa diwarnai saling jual beli serangan sejak dimulai.

Aston Villa nyaris membuka keunggulan pada menit keenam saat sepakan melengkung Morgan Rogers menghantam tiang gawang Liverpool yang dikawal Giorgi Mamardashvili.

Liverpool tidak tinggal diam. Giliran gelandang mereka Dominik Szoboszlai yang mendapatkan peluang pada menit ke-15, tetapi sepakannya melebar. Dua menit kemudian, Hugo Ekitike menyambar umpan sundulan Cody Gakpo, tetapi bola masih melenceng.