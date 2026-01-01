Liverpool vs Burnley: The Reds Gagal Petik Poin Penuh di Anfield

jpnn.com - JAKARTA - Laga Liverpool vs Burnley pada pekan ke-22 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Anfield, Liverpool, Sabtu berakhir imbang 1-1.

Hasil ini merupakan kali keempat Liverpool bermain imbang secara berturut-turut di Liga Inggris.

Tambahan satu poin itu membuat The Reds menghuni posisi keempat klasemen sementara dengan 36 poin, terpaut 13 angka dari Arsenal di posisi teratas.

Arsenal baru akan bermain melawan Nottingham Forest pada Minggu dini hari WIB.

Bagi Burnley, hasil imbang itu belum mampu mengeluarkan mereka dari zona merah.

Burnley kini berada di posisi ke-19 klasemen sementara dengan 14 poin, terpaut tujuh angka dari Forest di peringkat ke-17.

Pada pertandingan di Anfield, Liverpool yang mendominasi penguasaan bola dengan catatan 73 persen berbanding 27 persen milik Burnley, mendapat hadiah penalti pada menit ke-32 akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap Cody Gakpo di kotak terlarang.

Namun, eksekutor Liverpool, Dominik Szoboszlai gagal membobol gawang Burnley.