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Liverpool vs Chelsea: The Blues Tanpa Joao Pedro

Liverpool vs Chelsea: The Blues Tanpa Joao Pedro
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Penyerang Chelsea Joao Pedro merayakan golnya ke gawang Bournemouth dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, Sabtu (10/10/2026) waktu setempat. ANTARA/premierleague.com

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Chelsea Xabi Alonso memastikan penyerang Joao Pedro absen beberapa pekan akibat cedera paha.

Joao Pedro pun tidak akan memperkuat Chelsea menghadapi Liverpool pada putaran keempat Piala Liga Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, Kamis (29/10) pukul 03.00 WIB.

“Dia mengalami cedera paha dan akan absen selama beberapa pekan," kata Alonso sebagaimana dikutip dari laman resmi Chelsea, Rabu (28/10).

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Sebelumnya, Joao Pedro absen ketika Chelsea menghadapi Tottenham Hotspur pada pertandingan Liga Inggris akhir pekan lalu.

Penyerang asal Brasil itu mengalami cedera saat menjalani sesi latihan menjelang pertandingan tersebut.

Pemeriksaan lanjutan memastikan pemain berusia 25 tahun itu harus menepi untuk sementara waktu.

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Alonso menegaskan bahwa Joao Pedro belum siap untuk beberapa pertandingan mendatang.

"Kami tidak ingin berspekulasi mengenai berapa lama dia akan absen. Namun, dia belum siap tampil dalam beberapa pertandingan mendatang," ujar Alonso.

Liverpool vs Chelsea, The Blues tanpa diperkuat Joao Pedro yang mengalami cedera paha.

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