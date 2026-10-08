Liverpool vs Manchester City: Masih Cedera, Isak & Gakpo Diragukan Tampil

jpnn.com - JAKARTA - Laga Liverpool vs Manchester City pada pada lanjutan Liga Inggris 2026/2027 akan tersaji di Stadion Anfield, Minggu (11/10).

Liverpool diterpa kabar tak sedap menjelang duel tersebut. Dua penyerang mereka, Alexander Isak dan Cody Gakpo, diragukan tampil karena masih dilanda cedera.

"Saat ini mereka masih cedera," ujar Pelatih Liverpool Andoni Iraola dikutip dari laman klub, Kamis (8/10).

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Iraola menyatakan bahwa Liverpool terus mengupayakan kesembuhan Isak dan Gakpo agar keduanya bisa secepatnya dapat membantu tim.

Cody Gakpo mengalami cedera pergelangan kaki saat memperkuat Tim Nasional Belanda menghadapi Serbia di lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 pada 27 September.

Pada pertandingan yang tuntas dengan skor 1-2 untuk kemenangan Belanda itu, Gakpo hanya bermain 17 menit sebelum ditarik keluar.

Gakpo pada akhirnya harus meninggalkan timnas untuk kembali ke Liverpool.

Isak juga pulang lebih awal ke Liverpool lantaran menderita cedera paha seusai membantu Swedia menaklukkan Rumania 2-1 di UEFA Nations League 2026/2027, Sabtu (26/9) dini hari WIB, yang mana dia mencetak satu gol pada laga itu.