jpnn.com - JAKARTA - Laga Liverpool vs Manchester United pada lanjutan Liga Inggris akan menjadi debut pelatih Mauricio Pochettino bersama Setan Merah. Pochettino membawa misi khusus pada laga yang berlangsung di Anfield, Minggu (22/11), itu.

Mantan pelatih Timnas Amerika Serikat itu bertekad meringankan tekanan yang membebani para pemainnya menjelang laga berat melawan Liverpool tersebut.

"Prioritas utama kami sekarang adalah bekerja dengan para pemain dan mencoba meringankan tekanan," kata Pochettino melalui situs resmi klub pada Jumat (20/11).

Pelatih asal Argentina itu ingin menciptakan lingkungan positif agar para pemain bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka setelah melalui periode sulit. Dia menegaskan bahwa para pemain harus bisa mengekspresikan bakat mereka.

“Kami perlu menciptakan lingkungan dan wadah yang memungkinkan mereka tampil maksimal. Itu hal terpenting dan menjadi prioritas kami saat ini," ujarnya.

Pochettino menilai tekanan dan tanggung jawab seharusnya menjadi sumber energi bagi para pemain, bukan justru beban yang menghambat penampilan mereka.

Oleh karena itu, dia ingin membangun suasana yang membuat skuad kembali menikmati permainan dan memiliki kebebasan di atas lapangan.

Pelatih berusia 54 tahun itu juga menegaskan akan memulai pekerjaannya dari awal setelah ditunjuk menggantikan Michael Carrick yang dipecat MU.