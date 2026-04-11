Livin' by Mandiri Hadirkan Fitur QR Antarnegara di Korsel, Transaksi Jadi Lebih Mudah

Bank Mandiri menghadirkan fitur QR Antarnegara pada aplikasi Livin’ by Mandiri yang kini dapat digunakan di Korea Selatan. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong transformasi digital nasional melalui penguatan konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Sejalan dengan inisiatif Bank Indonesia dalam memperluas akseptasi dan interkoneksi pembayaran digital lintas negara, bank berkode emiten BMRI ini menghadirkan fitur QR Antarnegara pada aplikasi Livin’ by Mandiri yang kini dapat digunakan di Korea Selatan.

SVP Digital Retail Banking Group Bank Mandiri Yanto Masyap menyatakan langkah ini menjadi wujud sinergi yang terintegritas antara industri keuangan dan regulator dalam membangun sistem pembayaran yang terkoneksi secara global.

Sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Bank Mandiri dalam mendukung upaya Pemerintah dalam penguatan kedaulatan ekonomi digital ekonomi digital dan daya saing nasional.

Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan transaksi di berbagai merchant di Korea Selatan hanya dengan memindai QR berstandar QRIS tanpa perlu menukar uang tunai.

Cukup dengan melakukan scan QR merchant berlogo SeoulPay, transaksi dapat diselesaikan secara real-time.

Kehadiran layanan ini memperkuat sinergi ekosistem layanan lintas negara yang semakin seamless, sekaligus menghadirkan pengalaman transaksi yang praktis, aman, dan efisien bagi nasabah di luar negeri.

Lebih lanjut, Yanto menyampaikan pengembangan ini juga menjadi wujud keunggulan yang berkelanjutan dari Livin’ by Mandiri sebagai platform digital yang terus beradaptasi dengan kebutuhan nasabah.

