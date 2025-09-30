Livin’ Fest 2025 Akan Digelar di NICE PIK2, Gabungan Selebrasi, Ekraf & Layanan Publik di Lokasi Menawan

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri akan merayakan ulang tahunnya yang ke-27 pada 2 Oktober 2025.

Perayaan hari jadi bank terbesar di Indonesia itu pun bukan sekadar momentum selebrasi, melainkan juga festival yang memadukan hiburan, gaya hidup, dan layanan publik yang dikemas dalam Livin’ Fest 2025.

Untuk menggelar Livin’ Fest 2025, Bank Mandiri tak mau main-main dalam memilih lokasi. Pilihan lokasinya prestisius, yakni Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Saat ini, NICE merupakan pusat konvensi terbesar dan termodern di Indonesia. Livin’ Fest 2025 sebagai rangkaian perayaan ultah ke-27 Bank Mandiri itu akan digelar pada 16–19 Oktober 2025.

Livin’ Fest 2025 bakal mencerminkan tren baru dalam penyelenggaraan acara di Indonesia, yakni menggabungkan hiburan populer dengan agenda penguatan ekonomi kreatif (ekraf) dan pelayanan publik.

Di satu sisi, pengunjung akan disuguhi konser musik internasional, termasuk penampilan SUHO (EXO), ENHYPEN, dan ILLIT melalui Sector-K Livin’ Fest Music by Bank Mandiri.

Di sisi lain, lebih dari 700 tenant yang terlibat -mulai dari Inacraft, Jakarta Coffee Week, Female Daily X Beauty, hingga Garuda Travel Fair- akan menjadi bukti bahwa Livin’ Fest 2025 juga menjadi arena perdagangan dan promosi lintas sektor.

Bank Mandiri menempatkan UMKM sebagai bagian penting dari narasi festival ini. Zona khusus untuk UMKM binaan disediakan agar produk-produk lokal unggulan dapat menjangkau audiens yang lebih luas.