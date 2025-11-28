menu
Livin’ Fest 2025 di Bali, Bank Mandiri Sinergikan UMKM, Industri Kreatif & Layanan Finansial
Bank Mandiri menggelar Livin’ Fest 2025 di Icon Bali pada 4-7 Desember 2025. Expo berskala nasional yang mempertemukan UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu ekosistem inklusif. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, DENPASAR - Bank Mandiri akan merayakan hari jadinya yang ke-27 dengan menggelar Livin’ Fest 2025, sebuah expo berskala nasional yang mempertemukan UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu ekosistem inklusif.

Mengusung tema 'Sinergi Majukan Negeri', Livin’ Fest menjadi perayaan yang tidak hanya menampilkan hiburan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Rangkaian program tersebut meliputi hiburan internasional dan nasional, gaya hidup, otomotif, sportainment, serta pariwisata, yang dikolaborasikan dengan layanan finansial unggulan, seperti KPR, Auto, dan transaksi digital.

“Kami ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri membawa nilai tambah yang memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing ekonomi rakyat sekaligus menjadi sajian khusus kepada nasabah yang telah setia menemani Bank Mandiri selama 27 tahun,” lkata RCEO Bank Mandiri Region XI Bali dan Nusa Tenggara Alexander Jonathan Patty di Denpasar, Kamis (27/11).

Di Region XI Bali dan Nusa Tenggara, Livin Fest akan berlangsung pada 4 Desember hingga 7 Desember 2025 di Icon Bali.

Sebagai expo, Livin’ Fest 2025 menghadirkan lebih dari 100 tenant, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, produk kecantikan hingga kebutuhan gaya hidup terkini.

Zona UMKM binaan Bank Mandiri akan menampilkan produk-produk lokal unggulan, sedangkan Goverment Hub disediakan untuk membantu masyarakat mengakses berbagai layanan publik, termasuk paspor, surat izin mengemudi, kesehatan, sosialisasi perpajakan dan layanan lainnya.

Sinergi ini diperkaya oleh kolaborasi dengan event kreatif besar, seperti Inacraft, Jakarta Coffee Week, XBeauty Female Daily, hingga TradeMark Market, sehingga memberikan dimensi festival yang lebih variatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban.

Bank Mandiri menggelar Livin’ Fest 2025 di Bali yang menyinergikan UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu ekosistem inklusif

