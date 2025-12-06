Livin’ Fest 2025 Hadir di Surabaya, Bank Mandiri Siap Akselerasi Ekonomi Jawa Timur

jpnn.com, SURABAYA - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest 2025 di Surabaya pada 11-14 Desember 2025.

Livin’ Fest 2025 adalah sebuah expo nasional yang mempertemukan UMKM, pelaku industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu ekosistem terintegrasi.

Festival ini menjadi persembahan Bank Mandiri untuk masyarakat dan nasabah setia, sejalan dengan komitmen perseroan dalam mendorong akselerasi aktivitas ekonomi produktif melalui sinergi lintas sektor.

RCEO Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 M. Ashidiq Iswara mengatakan Surabaya menjadi penutupan rangkaian Livin’ Fest 2025 yang telah digelar sembilan kota lainnya.

Program ini menghadirkan hiburan internasional dan nasional, agenda gaya hidup, otomotif, sportainment, hingga pariwisata, yang berkolaborasi dengan solusi finansial seperti Mandiri KPR, Mandiri Auto, dan layanan transaksi digital.

“Kami ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri memberikan nilai tambah bagi masyarakat, memperluas akses pasar pelaku UMKM. Kami ingin kehadiran Bank Mandiri turut ikut mengakselerasi perekonomian kerakyatan di Jawa Timur,” ujar Ossy, panggilan akrabnya di Surabaya pada Jumat (5/12).

Lanjutnya, ekspo dengan skala nasional yang digelar di Grand City Convex Surabaya ini menghadirkan lebih dari 400 tenant, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, produk kecantikan hingga kebutuhan gaya hidup terkini.

Zona UMKM binaan Bank Mandiri akan menampilkan produk-produk lokal unggulan, sedangkan Government Hub, seperti Polri, Imigrasi, Disdukcapil, DJP yang disediakan untuk membantu masyarakat mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan SIM, Paspor, Layanan kependudukan, Layanan perpajakan dan layanan lainnya.