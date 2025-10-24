Livin Fest Dorong UMKM Wastra Kriya Tembus Pasar Global
jpnn.com, BANDUNG -
Pencinta manik-manik atau aksesori lucu wajib datang ke event Livin Fest Bandung 2025 yang digelar di atrium Trans Studio Mal, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung.
Pasalnya, di sana ada belasan tenant yang menghadirkan koleksi wastra kriya yang bisa dikoleksi para pencintanya.
Berbagai aksesori mulai dari stiker, gelang, keychain, dan perintilannya bisa ditemukan dengan harga yang dijual cukup terjangkau.
Hi Paipe adalah salah satu tenant wastra kriya yang terlibat dalam event Livin Fest Bandung.
Tenantnya ramai dikunjugi para gen z yang sedang mengincar aneka keychain hingga pop bag yang dijajakan Azarina Janita.
Perempuan berusia 25 tahun asal Kota Lampung itu menjalankan bisnisnya sejak masa pandemi Covid 2020.
Awalnya dia hanya menjual scrunchie saja, kemudian mengeluarkan produk tas.
Bank Mandiri bangun ekosistem kolaboratif untuk percepat pertumbuhan ekonomi produktif di daerah, melalui festival Livin Fest Bandung 2025 di Mal TSM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bank Mandiri Pacu Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Lewat Mandiri Mikro Fest 2025
- Mantap! Bank Mandiri Kembali Raih Gelar Best Bank in Indonesia versi Global Finance
- NICE PIK2 Jadi Etalase UMKM Nasional di Livin' Fest 2025 Ultah ke-27 Bank Mandiri
- Berkomitmen Percepat Penurunan Angka Stunting, Bank Mandiri Diapresiasi BKKBN
- Bank Mandiri Resmi Buka Livin’ Fest 2025, Rayakan 27 Tahun Sinergi Majukan Negeri
- Dukung Akselerasi Ekspor Digital, Bank Mandiri Jadi Mitra Utama di TEI 2025