Livin’ Next-G Dukung Pengembangan Talenta Basket Pelajar

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri melalui Livin’ Next-G berkolaborasi sebagai Titling Sponsor dalam Livin’ Next-G Presents Cleo Nextgen Student League with BG Gold Season 2026/2027 yang berlangsung di Nextgen Arena, Ciputra World Mall, Surabaya pada 3–25 Oktober 2026.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri mendukung pengembangan generasi muda melalui ruang yang relevan dengan keseharian pelajar, sekaligus memperkenalkan pengalaman finansial yang dapat mendukung proses belajar mandiri dengan tetap dalam pendampingan orang tua.

Kompetisi basket pelajar tersebut mempertemukan ratusan tim dari jenjang SD hingga SMA di Jawa Timur.

Baca Juga: Bank Mandiri Gerakkan Semangat Kemerdekaan dari Nagari Kumango Lewat Relawan Bakti BUMN

Melalui kompetisi olahraga yang kompetitif dan positif, para pelajar mendapatkan ruang untuk mengembangkan potensi sekaligus membangun karakter melalui pengalaman bertanding, kerja sama tim, kedisiplinan, serta keberanian menghadapi tantangan.

Vice President Bank Mandiri Ronaldo Rotua mengatakan dukungan terhadap Nextgen Student League merupakan bagian dari upaya perseroan untuk terus hadir di tengah ekosistem generasi muda melalui aktivitas yang relevan dengan kebutuhan dan keseharian mereka.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan Livin’ Next-G lebih dekat dengan generasi muda sekaligus mendukung ruang positif bagi mereka untuk berkembang," ujar Ronaldo dalam keterangan resminya di Surabaya, Sabtu (19/9).

"Olahraga memberikan banyak pengalaman yang relevan dengan proses membangun kemandirian, mulai dari kedisiplinan, kerja sama, pengambilan keputusan, hingga keberanian untuk menghadapi tantangan,” sambungnya.

Livin’ Next-G memberikan akses rekening kepada anak berusia 12 hingga kurang dari 17 tahun.