Livoli Divisi Utama 2025 Seri Bojonegoro Dimulai, Pemain Keluhkan Kondisi GOR

Tim Voli Putri TNI AU Electric saat berlaga pada ajang Livoli Divisi Utama 2024. Foto: Dok. PBVSI

jpnn.com, BOJONEGORO - Tim voli putri Jenggolo Sport Sidoarjo akan menghadapi TNI AU Electric di laga pembuka Livoli Divisi Utama 2025 putaran kedua di Bojonegoro.

Perang urat syaraf dilancarkan kedua tim menjelang laga akbar yang rencananya digelar di GOR Utama, Bojonegoro, Rabu (17/9).

Pelatih TNI AU Electric, Alim Suseno mengungkapkan anak asuhannya berupaya untuk bisa cepat beradaptasi dengan arena pertandingan.

Menurutnya, Dewi Intan Sari dan kolega sejauh ini masih mengeluhkan kondisi venue pertandingan yang kurang ventilasi udara sehingga sangat panas.

“Kami mengatasi mental dan menyesuaikan GOR yang sangat panas," ungkap Alim.

Adapun tim lawan yakni Jenggolo Sport berupaya untuk bisa memberikan perlawanan terhadap TNI AU.

Tim asal kota Sidoarjo itu tidak mau numpang lewat di edisi perdana Livoli Divisi Utama 2025 setelah promosi musim lalu.

“Sebagai tim baru, kami berupaya untuk bisa memberikan perlawanan dan jangan sampai degradasi,” ujar pelatih Markoji.

Laga panas langsung tersaji di pertandingan pembuka Livoli Divisi Utama 2025 seri Bojonegoro, Rabu (17/9).

