menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » LKPP Dorong Efisiensi Belanja Pemerintah Lewat Konsolidasi Pengadaan

LKPP Dorong Efisiensi Belanja Pemerintah Lewat Konsolidasi Pengadaan

LKPP Dorong Efisiensi Belanja Pemerintah Lewat Konsolidasi Pengadaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 di Jakarta, Kamis (22/10). Foto dok. LKPP

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah yang mencapai Rp 937 triliun pada 2026.

Konsolidasi tersebut ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, terutama di sektor infrastruktur dan layanan digital.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan konsolidasi pengadaan tidak sekadar menggabungkan kebutuhan barang dan jasa yang sejenis untuk mendapatkan harga lebih murah.

Baca Juga:

Menurut dia, pemerintah perlu mengubah pendekatan pengadaan agar lebih berorientasi pada kualitas, keberlanjutan layanan, dan manfaat yang diterima masyarakat.

"Kami tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas," kata Sarah saat Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 di Jakarta, Kamis (22/10).

Sarah menjelaskan strategi tersebut membutuhkan perencanaan pengadaan berdasarkan kebutuhan, analisis pasar, serta hasil yang ingin dicapai.

Baca Juga:

Dengan demikian, keberhasilan pengadaan tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap prosedur atau penyelesaian pekerjaan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan.

"Perhatian kami bukan hanya pada kepemilikan barang, tetapi juga keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan yang diberikan," ujarnya.

LKPP mendorong efisiensi belanja pemerintah lewat konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI