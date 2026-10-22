LKPP Dorong Efisiensi Belanja Pemerintah Lewat Konsolidasi Pengadaan

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah yang mencapai Rp 937 triliun pada 2026.

Konsolidasi tersebut ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, terutama di sektor infrastruktur dan layanan digital.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan konsolidasi pengadaan tidak sekadar menggabungkan kebutuhan barang dan jasa yang sejenis untuk mendapatkan harga lebih murah.

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Menurut dia, pemerintah perlu mengubah pendekatan pengadaan agar lebih berorientasi pada kualitas, keberlanjutan layanan, dan manfaat yang diterima masyarakat.

"Kami tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas," kata Sarah saat Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 di Jakarta, Kamis (22/10).

Sarah menjelaskan strategi tersebut membutuhkan perencanaan pengadaan berdasarkan kebutuhan, analisis pasar, serta hasil yang ingin dicapai.

Dengan demikian, keberhasilan pengadaan tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap prosedur atau penyelesaian pekerjaan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan.

"Perhatian kami bukan hanya pada kepemilikan barang, tetapi juga keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan yang diberikan," ujarnya.