LKPP Tekankan Pentingnya Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Dini

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa mengungkapkan penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja program pemerintah melalui persiapan pengadaan barang dan jasa lebih dini.

Upaya tersebut bertujuan menyelaraskan kebutuhan Kementerian/Lembaga (K/L) dengan kemampuan pasar, mengidentifikasi potensi kendala, serta merumuskan langkah tindak lanjut pengadaan secara optimal.

"Kami ingin setiap rupiah belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga menggerakkan produksi, membuka kesempatan kerja, memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Sarah di Business Matching LKPP 2026, Jakarta, baru-baru ini.

LKPP mencatat perkiraan nilai belanja pengadaan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026, mencapai sekitar Rp929,4 triliun atau setara 30 persen dari total APBN.

Dari jumlah tersebut, nilai transaksi Produk Dalam Negeri hingga 13 Oktober 2026, telah menembus Rp 389,2 triliun atau menyumbang 91,3 persen dari total transaksi penyedia.

"Kami harus memastikan bahwa belanja pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang tepat mutu, tepat waktu, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional," imbuh Sarah.

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Pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai sektor strategis yang wajib memegang teguh integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemerintah juga disebut tengah mempercepat penyusunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa seiring dengan rencana Presiden membentuk badan khusus pengadaan.