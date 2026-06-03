LMI Bikin Terobosan, Kenalkan Lippo Icon Cibubur

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Malls Indonesia (LMI) memperkenalkan identitas baru Lippo Icon Cibubur, hasil transformasi dari Cibubur Junction, Rabu, 3 Juni 2026.

Transformasi ini menjadi bagian dari langkah strategis berkelanjutan LMI dalam memperkuat portofolio pusat perbelanjaannya sekaligus menghadirkan destinasi gaya hidup yang lebih relevan dan selaras dengan perkembangan masyarakat urban masa kini.

Mengusung konsep “The New Lifestyle Landmark”, Lippo Icon merupakan konsep portofolio brand baru yang dikembangkan dan dikelola oleh LMI sebagai experiential lifestyle destination dengan karakter stylish, dynamic, dan socially connected.

Kehadiran Lippo Icon menjadi bagian dari langkah rebranding LMI dalam memperkuat diferensiasi portofolio pusat perbelanjaannya, melengkapi konsep pusat perbelanjaan yang telah lebih dahulu hadir dalam portofolio LMI seperti Lippo Mall, Lippo Plaza, MaxxBox, dan CityWalk.

Sebagai mal pertama yang secara resmi mengadopsi identitas baru Lippo Icon, Lippo Icon Cibubur hadir dengan lokasi strategis yang terintegrasi dengan akses menuju jaringan transportasi publik LRT.

Konektivitas ini menjadikan Lippo Icon Cibubur tidak hanya sebagai destinasi akhir pekan bagi keluarga dan komunitas, tetapi juga bagian dari aktivitas harian masyarakat urban, khususnya para profesional dan komuter antara kawasan Cibubur dan Jakarta.

Melalui transformasi ini, Lippo Icon Cibubur menghadirkan pembaruan menyeluruh mulai dari desain interior dan eksterior, pengembangan façade, peningkatan ambience area, hingga menghadirkan elemen ikonik seperti area atrium bergaya amphitheater dengan fitur sliding access, giant LED screen, serta sentuhan arsitektur yang lebih estetik dan kontemporer.

Transformasi tersebut turut diperkuat melalui kurasi tenant mix yang lebih upscale dan lifestyle-focused, dengan penguatan kategori premium Food & Beverages, entertainment, experiential retail, beauty & wellness, serta berbagai community culture program yang sesuai dengan gaya hidup urban masa kini.