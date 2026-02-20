LMI Hadirkan 80 Brand Baru di Lippo Mall Lampung

jpnn.com, JAKARTA - Chief Operation Officer Lippo Malls Indonesia (LMI) Eddy Mumin menyampaikan perusahaanya bakal menghadirkan lebih dari 80 brand baru di Lippo Mall Lampung.

Hal itu sebagai bagian dari komitmen untuk menghadirkan pilihan ritel, kuliner, dan hiburan yang lebih lengkap, serta memberikan pengalaman baru yang selaras dengan perkembangan gaya hidup masyarakat Lampung.

“Lippo Mall Lampung berkomitmen menjadi destinasi mall keluarga pilihan utama di Lampung, melalui kehadiran berbagai brand hiburan dan lifestyle, hingga konsep food court,” ungkap Eddy dikutip, Jumat (20/2).

Lippo Malls juga terus bergerak cepat mempersiapkan Lippo Mall Lampung untuk banyak event baru dan tenant baru berkelas national dan international. “Jangkrik kuliner yang sukses diselenggarakan tanggal 11 hingga 17 February merupakan event pertama dari rangkaian event yang disiapkan,” ungkap Eddy.

Dua mengatakan mulai Juni masyarakat Lampung juga dapat mulai mengunjungi brand-brand baru yang akan buka.

“Momentum ini sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai destinasi yang semakin atraktif, serta berpotensi meningkatkan daya tarik bagi masyarakat dari kota-kota sekitar untuk berkunjung lebih sering ke Lampung,” jelas Eddy.

Dia menyebutkan pada kategori Food & Beverage, sejumlah brand terkemuka yang akan segera hadir antara lain Toby’s Estate, Sushi Hiro, Solaria, Tong Tji Tea House, Ramen Ya, dan Cabe Merah.

Pada segmen makanan cepat saji dan minuman, pengunjung dapat menikmati pilihan seperti Xing Fu Tang, Chatime, Sancha, Bread & Butter, Cupbop, serta Bakso Lapangan Tembak Senayan, dan berbagai brand lainnya.