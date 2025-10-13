LMND Luncurkan Kepengurusan Baru, Lawan Kaum Serakahnomics

jpnn.com - MATARAM - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) meluncurkan struktur kepengurusan baru periode 2025–2027.

Kepengurusan tersebut adalah hasil Kongres X yang berlangsung di Kota Mataram, September lalu.

Ketua panitia acara, Alfonsus Mario Ravi Rangga Kanuru mengatakan, pengesahan bertajuk 'Bangun Persatuan Nasional dan Lawan Kaum Serakahnomics' itu menjadi momen penting dalam memperkuat konsolidasi internal, memperjelas arah politik, dan memperluas jangkauan digital melalui peluncuran situs resmi LMND.

“Ini menjadi pernyataan sikap politik bahwa LMND hadir untuk memimpin gerakan mahasiswa progresif, membangun barisan persatuan nasional, dan melawan tatanan ekonomi yang serakah; yang kami sebut sebagai Serakahnomics,” kata Alfonsus Senin (13/10).

Alfonsus menyebut bahwa peluncuran ini bertujuan meluncurkan struktur pengurus baru, menegaskan garis politik perjuangan LMND ke depan, serta membangun konsolidasi antaranggota dan jejaring gerakan mahasiswa.

“Ini baru permulaan. Tugas kami ke depan jauh lebih besar (mengorganisir perlawanan, membangun kekuatan rakyat, dan merebut kembali kedaulatan bangsa). Dengan berprinsip pada Pancasila, juga dengan mantra Trisakti, maka yakin dan percayalah akan menuju menjadi bangsa yang berdikari,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum LMND terpilih, Muh Isnain Mukadar menyoroti tantangan zaman dan posisi mahasiswa dalam menghadapi ketimpangan sosial.

“Jalur menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita kemerdekaan hendak diwujudkan bukan dalam bentuk simbol, tetapi dalam kehidupan nyata rakyat yang sejahtera, berdaulat, dan berkeadilan,” katanya.