LNK Raih Sertifikasi SNI untuk Seluruh Lini Produk Krimer Nabati

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai salah satu produsen krimer nabati terbesar di Asia Tenggara, PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) berkomitmen untuk terus menjaga standar keamanan pangan dalam setiap produk yang dihasilkan.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan meraih sertifikasi SNI untuk seluruh lini produk krimer nabati LNK sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan pangan, berbagai kasus cemaran pada produk makanan menjadi pengingat pentingnya standar mutu yang ketat dalam industri pangan.

Praktik pelanggaran standar keamanan pangan ini berpotensi membahayakan konsumen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan.

Oleh karena itu pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa produk krimer nabati bubuk wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Regulasi ini bertujuan menjamin keamanan pangan, menjaga kualitas produk, serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen.

Sejumlah merek produk LNK telah resmi memperoleh sertifikasi SNI. Produk-produk tersebut termasuk rangkaian produk untuk segmen industri, seperti Lautan Krimer, Lautan Premix, O’Creamer, Lautan Naturale; untuk segmen horeka yakni Ellenka Professional; dan untuk segmen retail seperti FiberCreme, dan RichCreme.

Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen LNK dalam memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.