Local Pride Gen Z Mendorong Ekonomi Kreatif Masuk Panggung Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Memakai baju batik kekinian atau mengikat tali sepatu buatan dalam negeri, kini bukan lagi sekadar pelarian saat dompet menipis.
Bagi Generasi Z, itu adalah cara mereka bersuara. Ada rasa bangga yang terselip.
Gerakan local pride tak lagi jadi aksi ikut-ikutan. Ini telah menjelma menjadi gerakan kultural dan roda ekonomi baru, yang membawa nama Indonesia pelan-pelan bergaung di panggung global.
Data IDN Research Institute merekam fenomena itu dengan jelas. Sebanyak 61 persen Gen Z dan Milenial kini secara sadar memilih produk lokal.
Bagi mereka, membeli merek dalam negeri adalah sarana mengekspresikan jati diri, nilai hidup, dan kebanggaan atas tanah air.
Merek lokal bukan lagi pilihan alternatif, melainkan simbol gaya hidup yang keren dan berkarakter.
Ada alasan kuat mengapa produk lokal kini begitu dicintai:
Pertama, ada ikatan emosional. Merek-merek lokal hari ini mahir bertutur.
Gerakan local pride tak lagi jadi aksi ikut-ikutan. Ini telah menjelma menjadi gerakan kultural dan roda ekonomi baru
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