jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menyatakan dukungannya terhadap kader Partai Gerindra untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Anshar, sosok yang mengisi posisi tersebut harus memiliki loyalitas, kesetiaan, pengalaman politik, kemampuan membangun komunikasi, serta komitmen kuat dalam mengawal pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Loyalitas dan kesetiaan kepada Presiden merupakan hal yang sangat penting. Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis yang sejalan dengan Presiden Prabowo, memiliki visi dan misi yang sama, serta bersama-sama mengawal pemerintahan demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Anshar dalam keterangan resminya, Rabu (25/11).

Dia menegaskan seorang Wakil Presiden tidak boleh berjalan sendiri atau mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok di atas kepentingan nasional.

"Yang kita butuhkan adalah sosok yang loyal, setia, berintegritas, dan bersih. Jangan sampai jabatan Wakil Presiden hanya menjadi panggung kepentingan politik pribadi. Jabatan tersebut merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara," tegasnya.

Dukungan tersebut disampaikan Anshar di tengah dinamika politik pengisian jabatan Wakil Presiden yang kini memasuki tahapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Sebelumnya, Anshar bersama LOGIS 08 se-Indonesia secara terbuka menyatakan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk mendampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anshar menilai Dasco memiliki pengalaman panjang di parlemen dan organisasi politik.