LOGIS 08 Dukung Prabowo Bersihkan Institusi Negara dari Penyalahgunaan Wewenang

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam membersihkan institusi negara dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, dan tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Anshar menegaskan tidak boleh ada individu maupun kelompok yang merasa kebal hukum, termasuk mereka yang menduduki jabatan strategis di institusi penegak hukum.

Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat negara harus diusut secara transparan, profesional, dan objektif. Penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi serta tidak boleh tebang pilih.

"LOGIS 08 mendukung Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk memastikan seluruh institusi negara berjalan sesuai konstitusi. Tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Anshar Ilo, Selasa malam (3/11).

Dia menilai perkembangan isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara harus menjadi perhatian serius.

ANshar menyebut persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keamanan komunikasi, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan kepala negara, kewibawaan pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Anshar juga meminta aparat penegak hukum mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang terlibat, termasuk apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat di lingkungan kepolisian.

"Jika dalam proses penyidikan ditemukan adanya tindakan yang mengarah pada kejahatan terhadap keamanan negara, termasuk unsur makar, maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum. Namun, semua harus berdasarkan bukti dan proses hukum yang sah, apalagi sudah ada 3 orang tersangka dari petinggi Polri," ujarnya.