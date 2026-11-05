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LOGIS 08 Dukung Respons Cepat Dasco Bantah Isu Jadi Wapres Gantikan Gibran

LOGIS 08 Dukung Respons Cepat Dasco Bantah Isu Jadi Wapres Gantikan Gibran
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Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo (kanan) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang membantah isu dirinya akan menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Anshar menilai kemunculan isu tersebut perlu dicermati secara serius.

Terlebih, Dasco telah menyebut kabar mengenai dirinya menjadi Wakil Presiden sebagai informasi hoaks dan menduga adanya upaya pengalihan isu dari persoalan dugaan penyadapan ilegal.

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Bagi Anshar, langkah Dasco yang segera memberikan klarifikasi dan menyebut isu tersebut sebagai hoaks merupakan respons tepat untuk mencegah berkembangnya spekulasi serta kegaduhan politik di tengah masyarakat.

"Pak Dasco merespons dengan cepat sehingga tidak membiarkan isu liar berkembang menjadi opini publik yang menyesatkan. Ini penting, karena pejabat publik perlu memberikan penjelasan secara terbuka ketika muncul informasi yang menyangkut nama dan kedudukannya," kata Anshar dalam keterangannya pada Kamis (5/11).

Dia menilai kecepatan memberikan klarifikasi menjadi hal penting dalam menghadapi derasnya arus informasi, khususnya isu politik yang menyangkut posisi Presiden dan Wakil Presiden.

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Anshar juga menyoroti pernyataan Dasco yang menduga adanya upaya pengalihan isu dari persoalan dugaan penyadapan ilegal menjadi isu dirinya sebagai calon pengganti Gibran.

"Isu seperti ini jangan dibiarkan berkembang tanpa kejelasan fakta. Publik perlu mengetahui siapa yang menyebarkan, apa kepentingannya, dan mengapa isu pergantian Wakil Presiden tiba-tiba dimunculkan ke ruang publik," ujarnya.

Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang membantah isu dirinya jadi Wapres gantikan Gibran.

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