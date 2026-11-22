jpnn.com, JAKARTA - Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden RI terus mengemuka.

Dukungan tegas disampaikan LOGIS 08 se-Indonesia yang menyatakan kesiapan mendukung Dasco hingga 1.000 persen.

Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang memiliki kapasitas, pengalaman, serta kemampuan komunikasi politik yang dibutuhkan untuk memperkuat kepemimpinan nasional bersama Presiden Prabowo Subianto.

Logis 08 mendukung Sufmi Dasco Ahmad menjadi wakil presiden. Foto: Flyer Logis 08

Menurut Anshar, salah satu keunggulan Dasco adalah kemampuannya menjadi jembatan komunikasi di tengah beragam kepentingan politik dan perbedaan pandangan.

Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mampu merangkul semua golongan dan menjaga persatuan bangsa.

"Pak Dasco memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Beliau bukan hanya memiliki pengalaman panjang di parlemen dan organisasi politik, tetapi juga mempunyai kemampuan membangun komunikasi, menjembatani perbedaan, serta merangkul berbagai kekuatan politik. Kami melihat beliau sebagai figur pemersatu semua golongan," tegas Anshar Ilo dalam keterangan resminya ke wartawan, Minggu (22/11).