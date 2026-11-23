jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo meminta proses pemilihan Wakil Presiden RI melalui Sidang Paripurna MPR RI mengedepankan kepentingan rakyat dan terbebas dari praktik politik transaksional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden RI kepada MPR, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Kedua nama tersebut selanjutnya akan melalui proses verifikasi sebelum dipilih dalam Sidang Paripurna MPR RI.

Sidang Paripurna MPR RI untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sisa masa jabatan 2024-2029 dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 11 Desember 2026.

Menanggapi proses tersebut, Anshar Ilo menegaskan pemilihan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memastikan hadirnya sosok pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, memiliki komitmen terhadap agenda kerakyatan, serta loyal mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Siapa pun yang nantinya terpilih harus benar-benar memiliki keberpihakan kepada rakyat, memahami persoalan bangsa, dan memiliki komitmen kuat untuk mengawal agenda kerakyatan serta program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujar Anshar Ilo dalam keterangan resminya, Senin (23/11).

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Menurutnya, kedua nama yang telah diusulkan Presiden harus diproses melalui mekanisme konstitusional dengan mengedepankan pertimbangan objektif, integritas, kapasitas pengabdian, dan kepentingan nasional.

Anshar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses pemilihan di MPR RI.