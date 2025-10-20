Logo Baru, Siloam Siap Perkuat Layanan Kesehatan Lebih Modern & Inovatif

jpnn.com, JAKARTA - Siloam International Hospitals (Siloam), jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia memperkenalkan logo barunya pada Oktober 2025.

Perubahan logo itu menandai evolusi dari “Hospitals” menjadi “Healthcare”, sebuah transformasi dalam layanan kesehatan Siloam yang semakin modern, terpadu, dan berfokus pada masyarakat.



Selain itu, Siloam mempertegas perannya pada ekosistem kesehatan yang lebih luas dan berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia, dan tidak hanya pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Caroline Riady, CEO Siloam International Hospitals mengatakan logo baru ini merepresentasikan semangat baru Siloam untuk terus melangkah maju, beradaptasi dengan perubahan zaman, dan memperluas makna pelayanan kami.

"Ini bukan sekadar penyegaran visual, melainkan simbol komitmen untuk terus melayani dengan kasih, keunggulan, dan inovasi,” ujar Caroline.

Sejak berdiri pada 1996, Siloam tumbuh dari satu rumah sakit menjadi jaringan rumah sakit swasta terbesar, dengan jaringan 41 rumah sakit dan 73 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam perjalanannya, Siloam berpegang pada tiga nilai utama: belas kasih dalam merawat pasien dan komunitas, keunggulan dalam memberikan hasil klinis yang tepercaya, serta inovasi dalam layanan kesehatan masa depan.

Kini, saat Siloam berevolusi dari sekadar rumah sakit menjadi penyedia layanan kesehatan terpadu, perusahaan berkomitmen untuk menjangkau lebih luas, melayani lebih baik, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Melalui strategi Next Generation Siloam, perusahaan berfokus pada pengembangan sistem layanan kesehatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan mudah diakses untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang terus berkembang.