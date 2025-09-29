Dipercaya untuk Lokasi WITF 2025, NICE PIK2 Kian Jadi Pusat Perhatian

jpnn.com, JAKARTA - Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) akan menjadi lokasi Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) 2025.

Event terbesar untuk perdagangan pariwisata di Tanah Air itu bakal digelar pada 9-10 Oktober 2025 mendatang.

WITF 2025 sebagai ajang pariwisata terbesar di Indonesia menargetkan kehadiran ratusan exhibitor dan buyers internasional dari puluhan negara.

Ekshibisi tersebut akan memamerkan berbagai destinasi unggulan, produk wisata, hingga layanan industri pariwisata.

Tidak hanya sekadar pameran, WITF juga dirancang jadi wadah untuk mempertemukan pelaku pariwisata Indonesia dengan pasar global.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hariyanto menyatakan WITF tahun ini bakal jadi momentum penting.

“Kami menyambut baik peluang bagi desa wisata dan destinasi di daerah untuk dipasarkan langsung ke buyers global melalui WITF. Dukungan ini sejalan dengan program prioritas kementerian pariwisata, yakni Gerakan Wisata Bersih, Pariwisata Naik Kelas, serta pengembangan Desa Wisata,” kata Hariyanto.

WITF 2025 siap hadir dengan konsep baru, yakni green event. Semua aktivitas pameran akan memperhitungkan carbon footprint secara profesional.