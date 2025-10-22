LOKET Dorong Industri Hiburan Makin Sukses Bersama Mitra Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Industri hiburan Indonesia menunjukkan resiliensi dan pertumbuhan positif meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi.

Melalui forum LOKET Talks: Navigating Event Success with Data, LOKET, Indodana, dan TikTok berbagi wawasan mengenai bagaimana data, inovasi layanan keuangan, dan strategi pemasaran digital dapat menjadi pilar penting dalam menyukseskan penyelenggaraan acara.

Sejak 2022 hingga Juli 2025, LOKET telah memfasilitasi lebih dari 25.000 acara di berbagai kategori dengan mayoritas berasal dari konser musik, pertunjukan, olahraga, pameran, dan seminar.

Kharisma Putra selaku VP Revenue & Growth dari Loket.com menuturkan berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan rata-rata harga tiket berada di kisaran Rp 100.000 hingga Rp 225.000 dengan tingkat keterisian konser dan pertunjukan mencapai lebih dari 80 persen.

Pola musiman juga memperlihatkan bahwa konser banyak digelar di awal tahun serta kuartal keempat, sementara festival mendominasi pada bulan Juni dan Oktober.

Menurut LOKET, pemanfaatan data ini bukan hanya membantu penyelenggara menentukan strategi penjualan yang lebih efektif, tetapi juga memungkinkan mereka menciptakan pengalaman yang lebih bernilai bagi audiens.

Sementara itu, terjadi peningkatan signifikan pada penggunaan paylater di platform LOKET, di mana sepanjang 2023 hingga 2025 transaksi meningkat 44,05 persen, jumlah tiket terjual naik 51,21 persen, dan Gross Market Value tumbuh hingga 58,98 persen.

Indodana menekankan bahwa fleksibilitas pembayaran merupakan faktor penting yang menjaga akses masyarakat terhadap hiburan, sekaligus menjadi solusi agar konsumen tetap dapat menikmati pengalaman tanpa terbebani kondisi finansial.