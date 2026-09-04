Lollapalooza India 2027 Umumkan Daftar Penampil, Isyana Sarasvati Siap Beraksi

jpnn.com, INDIA - Festival musik, Lollapalooza India 2027 resmi mengumumkan line-up lengkap untuk pergelaran yang akan berlangsung di Mumbai, India pada 23 dan 24 Januari 2027.

Pengumuman tersebut dibagikan melalui akun resmi Lollapalooza India di Instagram pada Kamis (3/9).

Dalam poster yang diunggah, sejumlah musisi internasional dan lokal India terlihat masuk dalam daftar tampil. Beberapa nama besar yang menjadi pengisi utama di antaranya Olivia Dean, Limp Bizkit, KATSEYE, dan Fontaines D.C.

Selain itu, festival tersebut juga menghadirkan 5 Seconds of Summer, St. Vincent, Steve Angello, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, 2manydjs hingga Rachel Chinouriri.

Tidak hanya musisi internasional, Lollapalooza India 2027 turut menampilkan sejumlah musisi asal India. Di antaranya Anuv Jain, Aditya Gadhvi, Indian Ocean, Blackstratblues, Kayan, Scribe, Varijashree Venugopal dan The Manganiyar Seduction.

Salah satu penampilan yang siap menarik perhatian yakni kolaborasi Stewart Copeland, drummer The Police, bersama komposer asal India Ricky Kej dalam proyek Police Beyond Borders.

Penyanyi asal Indonesia, Isyana Sarasvati, juga masuk dalam jajaran penampil Lollapalooza India 2027. Pengumuman tersebut langsung menuai perhatian para pencinta musik.

Isyana Sarasvati dikenal sebagai musisi yang memiliki warna musik beragam. Dia telah merilis empat album, yakni Explore! (2015), Paradox (2017), Lexicon (2019), dan ISYANA (2023).