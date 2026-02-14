Lolos Sertifikasi Pembimbing Haji, Aiman Ricky Ungkap Ceritanya

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Aiman Ricky kini siap mengemban peran baru, yakni sebagai pembimbing haji.

Ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/2), dia lantas menceritakan mengenai perjalanannya hingga lolos sertifikasi sebagai pembimbing haji.

"Ya alhamdulillahnya kemarin aku mengikuti sertifikasi pembimbing ibadah haji di bulan Desember," ujar Aiman Ricky kepada awak media, Kamis.

Baginya, berkesempatan menjadi pembimbing haji merupakan salah satu pencapaian hidupnya.

Dia pun sudah memiliki keinginan tersebut sejak 2022 silam ketika dirinya berangkat menjalani ibadah haji.

Aiman Ricky mengaku keinginan tersebut muncul tatkala menjalani ibadah haji kala itu.

"Itu adalah salah satu cita-citaku dulu ketika tahun 2022 aku tuh ibadah haji dan aku pengin banget menjadi petugas seperti para petugas saat itu yang membantu nenek-nenek, kakek-kakek," tuturnya.

"Jadi, aku tuh kayak ‘wah, ini salah satu pekerjaan yang mulia’ dan apalagi melayani tamu-tamu Allah," sambungnya.