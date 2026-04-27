Lomba Lari hingga Pentas Seni Siswa Meriahkan HUT ke-15 Sekolah Kesatuan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan KBS Day 2026 dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-15 Sekolah Kesatuan Bangsa berlangsung meriah di Museum Benteng Vredeburg.

Acara itu menjadi puncak rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah diisi dengan berbagai agenda seperti fun walk, donor darah, liga futsal, hingga kompetisi 3-on-3 basketball.

Agenda utama KBS Day 2026 adalah KBS Run 5K yang diikuti oleh seluruh warga sekolah serta peserta umum.

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kepala SMA Kesatuan Bangsa, Husen Abdillah.

"Untuk pelepasan peserta, mulai dari titik start dan finish di kawasan museum," kata Husen Abdillah, Senin (27/4).

Dia menyebutkan, KBS Day menjadi bulan peringatan hari kelahiran Sekolah Kesatuan Bangsa.

Pembukaan kegiatan tersebut dilaksanakan pada awal April dengan rangkaian aktivitas sosial yang melibatkan warga sekitar sekolah.

Dia mengatakan pembukaan KBS Day ditandai dengan kegiatan jalan santai bersama warga menyusuri lingkungan sekitar kampus Kesatuan Bangsa.