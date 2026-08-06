Lomba Rakyat Gelar “Pidato AHY Muda 2026”, Pelajar Berani Sampaikan Gagasan untuk Bangsa
jpnn.com, JAKARTA - Lomba Rakyat kembali menghadirkan ruang kreatif bagi generasi muda melalui penyelenggaraan Pidato AHY Muda 2026, sebuah kompetisi pidato nasional yang ditujukan bagi pelajar SMA, SMK, dan MA sederajat di seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, dan Menjaga Demokrasi”, kompetisi ini diharapkan menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan kemampuan berbicara di depan publik sekaligus menyampaikan gagasan konstruktif bagi masa depan Indonesia.
Pendaftaran kompetisi dibuka pada 5–15 Agustus 2026.
Peserta diminta membuat video pidato berdurasi 3–5 menit yang disampaikan di hadapan minimal tiga orang audiens, kemudian mengunggahnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia.
Ketua Panitia Lomba Rakyat Ilham Mendrofa menyampaikan bahwa kompetisi ini dirancang untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis, percaya diri, dan berani menyampaikan ide secara santun dan argumentatif.
“Indonesia memiliki banyak anak muda yang cerdas dan penuh gagasan. Melalui Pidato AHY Muda 2026, kami ingin memberikan ruang bagi mereka untuk melatih kemampuan komunikasi publik sekaligus menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai isu kebangsaan. Kami berharap kompetisi ini dapat melahirkan generasi yang siap menjadi pemimpin masa depan.” ujar Ilham Mendrofa.
Selain memperoleh sertifikat, para peserta juga berkesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik, termasuk hadiah uang tunai, serta pengalaman istimewa bertemu dan berdialog bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Lomba Rakyat mengajak seluruh pelajar di Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang belajar, berkompetisi secara sehat, dan menginspirasi lebih banyak anak muda agar berani menyuarakan ide-ide terbaiknya demi kemajuan bangsa.
Lomba Rakyat kembali menghadirkan ruang kreatif bagi generasi muda melalui penyelenggaraan Pidato AHY Muda 2026.
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