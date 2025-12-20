menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Lompatan Besar Hoki Es Indonesia di SEA Games 2025 dengan Persembahkan Emas

Lompatan Besar Hoki Es Indonesia di SEA Games 2025 dengan Persembahkan Emas

Lompatan Besar Hoki Es Indonesia di SEA Games 2025 dengan Persembahkan Emas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim hoki es Indonesia saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Thailand di Ice Hockey Arena, Bangkok, Jumat (19/12). Foto: NOC Indonesia/Rizki Fitrianto

jpnn.com, JAKARTA - Tim hoki es Indonesia buat kejutan di SEA Games 2025 dengan mempersembahkan medali emas.

Berlaga di Thailand International Ice Hockey Arena, Bangkok, Jumat (19/12) tercatat skuad Merah Putih menang dengan skor tipis 3-2 menghadapi tuan rumah.

Ketua Federasi Hoki Es Indonesia (FHEI) Ronald Situmeang mengaku bersyukur dengan raihan yang dicapai pada SEA Games 2025.

Baca Juga:

Dengan dukungan semua pihak mulai dari Kemenpora hingga seluruh elemen bisa mewujudkan target meraih medali emas di ajang akbar olahraga antarnegara ASEAN itu.

“Terima kasih atas dukungan pengembangan fasilitas cabang hoki es serta seluruh program pembinaan,” ujar Ronald.

“Adanya sarana ice house juga membantu para tim terus meningkatkan performa mereka,” katanya.

Baca Juga:

Sepanjang tahun FHEI berupaya untuk bisa berprestasi dengan satu di antaranya melakukan program naturalisasi.

Tercatat ada empat pemain Rusia yang menjalani program tersebut, yakni Evgenii Nurislamov, Savelii Molchanov, Artem Bezrukov, dan Adel Khabibullin.

Tim hoki es Indonesia membuat kejutan di SEA Games 2025 dengan mempersembahkan medali emas

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI