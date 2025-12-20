Lompatan Besar Hoki Es Indonesia di SEA Games 2025 dengan Persembahkan Emas

jpnn.com, JAKARTA - Tim hoki es Indonesia buat kejutan di SEA Games 2025 dengan mempersembahkan medali emas.

Berlaga di Thailand International Ice Hockey Arena, Bangkok, Jumat (19/12) tercatat skuad Merah Putih menang dengan skor tipis 3-2 menghadapi tuan rumah.

Ketua Federasi Hoki Es Indonesia (FHEI) Ronald Situmeang mengaku bersyukur dengan raihan yang dicapai pada SEA Games 2025.

Dengan dukungan semua pihak mulai dari Kemenpora hingga seluruh elemen bisa mewujudkan target meraih medali emas di ajang akbar olahraga antarnegara ASEAN itu.

“Terima kasih atas dukungan pengembangan fasilitas cabang hoki es serta seluruh program pembinaan,” ujar Ronald.

“Adanya sarana ice house juga membantu para tim terus meningkatkan performa mereka,” katanya.

Sepanjang tahun FHEI berupaya untuk bisa berprestasi dengan satu di antaranya melakukan program naturalisasi.

Tercatat ada empat pemain Rusia yang menjalani program tersebut, yakni Evgenii Nurislamov, Savelii Molchanov, Artem Bezrukov, dan Adel Khabibullin.