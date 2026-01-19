Long Weekend Isra Mi'raj, Ada 120.833 Kendaraan Melintas di Jalan Tol Trans Sumatera
jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) periode long weekend perayaan Isra Mi’raj pada 16 Januari 2026.
Berdasarkan catatan, kendaraan terpantau meningkat pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.
EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Mardiansyah menerangkan bahwa
secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi pada 16 Januari 2026 tercatat 120.833 kendaraan atau meningkat 22,03 persen dibandingkan trafik normal.
"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," terang Mardiansyah, Senin (19/1).
Seiring dengan meningkatnya mobilitas pada periode long weekend, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
"Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk," pesan Mardiansyah.
Berikut rekap trafik harian ruas tol yang beroperasi periode 16 Januari 2026.
Ada 120.833 kendaraan yang melintas di Jalan Tol Trans Sumatera pada momen long weekend Isra Mi'raj.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Long Weekend, Volume Kendaraan di JTTS Meningkat 28 Persen
- Hutama Karya Catat 2,4 Juta Kendaraan Melintas di Tol Trans Sumatera Selama Nataru 2025/2026
- Kendaraan Arah Jakarta di Tol Cipali Meningkat Singnifikan Pada H+3 Libur Tahun Baru
- Arus Balik Libur Nataru: 147.780 Kendaraan Melintas di JTTS
- 140.478 Kendaraan Melintasi JTTS pada 27 Desember 2025
- Jasa Marga: Volume Lalin Momen Natal Naik 12 Persen, 994 Ribu Mobil Keluar Jabotabek