Long Weekend, KAI Layani 195.141 Pengguna LRT Jabodebek

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) melayani 195.141 pengguna LRT Jabodebek pada libur panjang akhir pekan 14-17 Mei 2026.

Berdasar data, jumlah penumpang LRT Jabodebek tertinggi pada Jumat (15/5) : 61.703 pengguna, diikuti Sabtu (16/5) : 46.567 pengguna, Kamis (14/5) : 44.718 pengguna, dan Minggu (17/5) : 42.153 pengguna.

Adapun data yang direkap pada pukul 06.00 wib - 14.00 wib di periode 14-17 Mei 2026, mobilitas pengguna LRT Jabodebek didominasi oleh perjalanan awal dari Stasiun Harjamukti, Jatimulya, Cikunir 1, dan Cikoko. Sementara itu, rekapan harian perjalanan pengguna LRT Jabodebek, didominasi Stasiun Dukuh Atas, Harjamukti, dan Cikoko.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, mengatakan minat masyarakat selama libur panjang akhir pekan menunjukkan LRT Jabodebek telah menjadi pilihan dalam melakukan mobilitas masyarakat saat akan berlibur.

“LRT Jabodebek kini tidak hanya digunakan untuk mobilitas rutin saat hari kerja, tetapi juga semakin dimanfaatkan masyarakat selama libur panjang akhir pekan, karena memberikan kepastian waktu perjalanan serta terhubung dengan berbagai kawasan strategis dan moda transportasi lainnya,” ujarnya.

KAI menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengguna LRT Jabodebek atas kepercayaannya menggunakan LRT Jabodebek pada periode libur panjang akhir pekan.

Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi KAI untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang selamat, nyaman, dan aman.

Dengan konektivitas ke berbagai lokasi strategis dan antarmoda, LRT Jabodebek diharapkan dapat terus mendukung mobilitas masyarakat secara lebih efisien sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik sebagai solusi mobilitas perkotaan yang modern dan berkelanjutan.(chi/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

