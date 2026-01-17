menu
Long Weekend, Volume Kendaraan di JTTS Meningkat 28 Persen

Gerbang Tol Palembang. Foto: Hutama Karya for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mengalami peningkatan pada momen Long Weekend Perayaan Isra Mi’raj pada periode 15 Januari 2026.

Berdasarkan catatan Hutama Karya, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 120.757 kendaraan, atau meningkat 28,78 persen dibandingkan trafik normal. 

"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ungkap EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Mardiansyah, Sabtu (17/1/2026). 

Seiring dengan meningkatnya mobilitas pada periode Long Weekend, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. 

"Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk," pesan Mardiansyah. 

Berikut Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 15 Januari 2026):

• Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 14.361 kendaraan atau meningkat 9,93 persen dibandingkan trafik normal.

• Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 16.486 kendaraan atau meningkat 29,59 persen dibandingkan trafik normal.

Long weekend pada momen Isra Mi'raj, Trafik kendaraan yang melintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) meningkat 28 persen.

