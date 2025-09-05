Long Wekend Maulid Nabi 2025, BRI Pastikan Transaksi Nasabah Lancar

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memastikan seluruh nasabah tetap dapat bertransaksi dengan nyaman dan lancar selama libur Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Jumat (5/9).

Perseroan menghadirkan Weekend Banking di sejumlah kantor cabang serta mengoptimalkan kanal digital yang dapat diakses nasabah kapan saja.

Adapun Ketentuan libur Maulid Nabi ini sendiri diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 933/2025, 1/2025, dan 3/2025 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, seluruh kantor layanan BRI akan kembali buka dan beroperasi normal mulai Senin, 8 September 2025.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan kepada nasabah, BRI membuka layanan Weekend Banking di 68 Kantor BRI sepanjang bulan September 2025. Hal ini dilakukan guna mengakomodasi kebutuhan transaksi langsung nasabah.

Direktur Operations BRI Hakim Putratama menyampaikan Maulid Nabi adalah momen yang selalu dirayakan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari tradisi keagamaan dan budaya Nusantara.

“Di tengah perayaan ini, BRI berkomitmen memastikan layanan keuangan tetap tersedia agar masyarakat dapat bertransaksi dengan nyaman,” ujarnya.

Selain layanan Weekend Banking, BRI juga menghadirkan kemudahan akses perbankan melalui BRImo dan berbagai kanal digital, jaringan E-Channel, dan AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok Tanah Air, sehingga layanan tetap tersedia secara efisien kapan pun dibutuhkan.