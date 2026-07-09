Longboat Tenggelam di KKT, Satu Orang Meninggal Dunia 

jpnn.com - AMBON - Satu orang meninggal dunia setelah perahu panjang atau longboat berisi 14 penumpang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, tenggelam saat terjadi perubahan cuaca buruk secara mendadak. Sementara itu, 13 penumpang lainnya dilaporkan selamat dalam insiden tersebut.

Awalnya, longboat yang berpenumpang 14 orang itu dalam perjalanan dari Desa Kamatubun di Pulau Sera menuju Pulau Selu, Kepulauan Tanimbar, namun berakhir tenggelam akibat cuaca buruk.

"Korban meninggal dunia diketahui bernama Thomas Kadung (42), sementara 13 penumpang lainnya selamat dalam musibah itu," kata Koordinator Pos SAR Saumlaki Wahyunan Samal dalam rilis yang diterima di Ambon, Rabu (8/7).

Menurut dia, berdasar laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Tanimbar kepada Pos SAR Saumlaki pada 8 Juli sekitar pukul 11.10 WIT, longboat tersebut bertolak dari Pulau Sera pada Selasa, (7/7) sekitar pukul 08.30 WIT.

Awalnya, perjalanan mereka normal seperti biasa dan lancar tanpa hambatan.

Namun, cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk di pertengahan jalan dan longboat akhirnya tenggelam.

Dengan menggunakan Rigit Inflatable Boat, Tim Rescue Pos SAR Saumlaki beserta Potensi SAR sekitar pukul 11.30 WIT, dikerahkan menuju lokasi kejadian pada koordinat 7°36'51.43"S - 130°59'3.38"E, jarak ± 42,3 NM, dengan heading 321° arah Barat Laut dari Pelabuhan Saumlaki.

Sekitar pukul 13.20 WIT, Tim SAR Gabungan tiba di lokasi kecelakaan dan mulai melakukan pencarian korban. “Walaupun di tengah cuaca perairan yang buruk upaya pencarian korban tidak berhenti dan terus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan," ujarnya.