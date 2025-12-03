Longboat Terbalik & Tenggelam di Perairan Batang Dua, Basarnas Ternate Langsung Bergerak

jpnn.com - TERNATE - Sebuah longboat terbalik dan tenggelam saat melaut di perairan antara Pulau Batan Dua dan Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (3/12).

Kasubsie Operasi dan Siaga Kantor SAR Ternate F. Jofandri Rugebret mengatakan bahwa setelah menerima informasi tersebut, tim rescue segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian kecelakaan.

“Tim Rescue Kantor SAR Ternate bersama unsur terkait telah bergerak menuju LKK menggunakan KN SAR 237 Pandudewanata untuk melakukan operasi pencarian terhadap korban hingga kini belum terindentifikasi,” kata Rugebret di Ternate, Rabu (3/12).

Sejumlah unsur turut dikerahkan dalam operasi pencarian ini, yakni Kantor SAR Ternate, BPBD Kota Tidore, serta pihak keluarga korban.

Hingga berita ini diturunkan, identitas korban masih belum terkonfirmasi karena minimnya informasi yang diterima dari saksi awal.

Operasi SAR terus dilakukan dengan menyisir area sekitar rumpon dan titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi keberadaan korban.

Kondisi cuaca serta situasi perairan di sekitar Batan Dua–Ternate juga menjadi perhatian tim di lapangan untuk memastikan keselamatan personel dan efektivitas pencarian.

Basarnas Ternate mengimbau masyarakat nelayan dan pengguna transportasi laut agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan memastikan kelengkapan keselamatan sebelum beraktivitas di laut.