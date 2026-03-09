Longsor Bantargebang Tewaskan 4 Orang, Mas Pram Tutup Zona 4A, Pengiriman Sampah Dialihkan ke Zona 3

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menutup sementara zona 4A di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai Senin (9/3).

Keputusan tersebut diambil menyusul insiden longsor gunungan sampah akibat curah hujan ekstrem yang menyebabkan empat orang meninggal dunia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan penutupan dilakukan agar proses penanganan dan pemulihan di area longsor dapat berjalan aman. Sementara itu, operasional pengiriman sampah dari Jakarta tetap berjalan dengan pengalihan ke zona lain.

"Yang ditutup hanya di zona 4A. Tetapi di zona 3 tetap digunakan untuk menampung,” kata Pramono Anung di Balai Kota, Senin.

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dua lokasi pembuangan sementara untuk menampung sampah dari Jakarta. Adapun dua zona tambahan tersebut disiapkan bersifat sementara sambil menunggu penataan kembali area longsor di zona 4A.

Pemerintah berharap pemulihan bisa segera dilakukan agar operasional di zona tersebut dapat kembali normal.

"Zona 3 dan dua zona baru sedang kita persiapkan untuk bersifat temporari, sementara. Harapan kami zona 4A segera bisa dipulihkan kembali," kata pramono.

Sebelumnya, Pramono insiden tersebut terjadi karena curah hujan yang ekstrem hingga mencapai 264 milimeter. Pramono menjelaskan, peristiwa longsor tersebut terjadi di zona 4A pada pukul 14.30 WIB.