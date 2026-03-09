menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Longsor Bantargebang Tewaskan 4 Orang, Mas Pram Tutup Zona 4A, Pengiriman Sampah Dialihkan ke Zona 3

Longsor Bantargebang Tewaskan 4 Orang, Mas Pram Tutup Zona 4A, Pengiriman Sampah Dialihkan ke Zona 3

Longsor Bantargebang Tewaskan 4 Orang, Mas Pram Tutup Zona 4A, Pengiriman Sampah Dialihkan ke Zona 3
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Operator mengoperasikan alat berat saat melakukan pencarian korban longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/3/2026). Berdasarkan data sementara dari Basarnas DKI Jakarta pada Senin (9/3) pagi, sebanyak 13 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, dengan rincian empat orang meninggal dunia, empat orang selamat, dan lima masih dalam proses pencarian. ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/foc.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menutup sementara zona 4A di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai Senin (9/3).

Keputusan tersebut diambil menyusul insiden longsor gunungan sampah akibat curah hujan ekstrem yang menyebabkan empat orang meninggal dunia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan penutupan dilakukan agar proses penanganan dan pemulihan di area longsor dapat berjalan aman. Sementara itu, operasional pengiriman sampah dari Jakarta tetap berjalan dengan pengalihan ke zona lain.

Baca Juga:

"Yang ditutup hanya di zona 4A. Tetapi di zona 3 tetap digunakan untuk menampung,” kata Pramono Anung di Balai Kota, Senin.

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dua lokasi pembuangan sementara untuk menampung sampah dari Jakarta. Adapun dua zona tambahan tersebut disiapkan bersifat sementara sambil menunggu penataan kembali area longsor di zona 4A.

Pemerintah berharap pemulihan bisa segera dilakukan agar operasional di zona tersebut dapat kembali normal.

Baca Juga:

"Zona 3 dan dua zona baru sedang kita persiapkan untuk bersifat temporari, sementara. Harapan kami zona 4A segera bisa dipulihkan kembali," kata pramono.

Sebelumnya, Pramono insiden tersebut terjadi karena curah hujan yang ekstrem hingga mencapai 264 milimeter. Pramono menjelaskan, peristiwa longsor tersebut terjadi di zona 4A pada pukul 14.30 WIB.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menutup sementara zona 4A di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, mulai Senin (9/3).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI