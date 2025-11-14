Longsor Cilacap: 20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban

jpnn.com, CILACAP - Bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Tarukan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, pada Kamis, 13 November 2025, menimpa pemukiman warga setempat. Bahkan, memakan korban jiwa.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah bersama pihak terkait terjun ke lapangan sejak malam kejadian.

Petugas gabungan bahu-membahu mengerahkan bantuan untuk mengevakuasi para korban yang tertimbun. Pencarian hingga Jumat terus dilakukan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan prihatin dan duka mendalam atas musibah longsor di Kabupaten Cilacap yang memakan korban jiwa.

“Kami menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas musibah tanah longsor di Majenang, Cilacap. Saat ini tiga korban telah ditemukan meninggal dunia dan 20 warga masih dalam pencarian,” ungkap Luthfi, Jumat, 14 November 2025.

Gubernur mengatakan Pemprov Jateng memberikan perhatian penuh atas musibah longsor di Cilacap. Bersama pihak terkait, Pemprov memfokuskan pada pencarian korban yang belum ditemukan.

Baca Juga: Polda Jateng Tahan Chiko Pembuat Konten Porno AI Skandal Smanse

“Saat ini personel maupun peralatan dan logistik dari Pemprov Jateng sudah diturunkan di sana. Kita bahu membahu melakukan penanganan dan proses evaluasi bersama jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap, TNI dan Polri,” ucap Luthfi.

Luthfi mengatakan Pemprov Jateng saat ini difokuskan pada upaya penanganan kedaruratan bencana.