Longsor Cisarua KBB: 10 Tewas, 82 Warga Masih Hilang

jpnn.com - BANDUNG - Bencana tanah longsor terjadi di lereng Gunung Burangrang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang diduga disebabkan hujan deras pada Sabtu dini hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar mencatat 10 orang dinyatakan tewas akibat bencana longsor tersebut.

Berdasarkan keterangan dari BPBD Jabar di Bandung, Sabtu (24/1), korban tewas berasal dari Kampung Pasirkuning dan Pasirkuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, delapan orang, sedangkan dua lainnya dari Kampung Sukadami, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang.

Selain itu, 82 orang dinyatakan masih hilang dan dalam pencarian.

Longsor yang menimpa kawasan itu sekitar pukul 02.30 WIB menyebabkan 30 rumah terdampak dan satu rumah rusak berat.

Selain itu, dilaporkan juga sekitar 400 warga harus dievakuasi oleh petugas gabungan ke tempat yang aman.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar Bambang Imanudin mengatakan tim gabungan telah menyiapkan sejumlah pos untuk penanganan korban, mulai dari pos utama hingga pos lapangan di beberapa titik.

"Untuk penanganan korban, kami sudah menyiapkan sejumlah pos, mulai dari pos utama hingga pos lapangan. Pos lapangan berada di bawah, termasuk di posko Basarnas," kata Bambang.