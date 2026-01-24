Longsor Cisarua KBB: 8 Tewas, Puluhan Warga Masih Tertimbun
jpnn.com - KBB - Bencana tanah longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menewaskan delapan orang.
Kepala Desa Pasirlangu Nur Awaludin Lubis mengatakan, insiden tersebut terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi.
Hujan yang mengguyur Bandung Raya pada Jumat (23/), membuat tebing di kaki gunung Pasir Cikanang menimbun puluhan rumah yang ada di bawahnya.
"Kejadian ini terjadi akibat hujan lebat yang turun sehari semalam. Longsor terjadi sekitar jam dua pagi," kata Nur saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu (24/1).
"Terdengar suara gemuruh sedikit demi sedikit," katanya.
Nur menuturkan, sampai dengan pukul 12.05 WIB, jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak delapan orang.
Adapun Desa Pasirlangu berpenduduk sebanyak 111 jiwa dari 34 KK.
"Yang meninggal delapan orang, yang ditemukan selamat 23 orang, sisanya masih dalam pencarian. Belum bisa dipastikan apakah mereka tertimbun atau sedang berada di luar lokasi saat kejadian," katanya.
Puluhan orang masih hilang diduga tertimbun material longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
