Longsor di Banjarnegara: Masih Ada 18 Warga Tertimbun, Pencarian Terus Dilanjutkan
jpnn.com - SEMARANG - Tim SAR Gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Dukuh Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Memasuki hari keenam pada Jumat (21/11), Tim SAR Gabungan masih berupaya menemukan 18 warga yang tertimbun material longsor.
Fokus operasi masih berada di Sektor A dan Sektor C. Adapun Sektor C dibagi menjadi tiga worksite karena areanya yang cukup luas.
Sebanyak 17 alat berat excavator dikerahkan untuk membuka timbunan tanah. Sementara, mesin alkon dioperasikan guna mengurai material longsor dan mempercepat akses masuk ke titik pencarian.
"Di hari keenam ini, semoga tim SAR dapat kembali menemukan korban,” kata Kepala Kantor Basarnas Semarang Budiono.
Dia menambahkan proses pencarian sejak pagi berjalan tanpa hambatan berarti meski cuaca sempat mendung.
“Pagi tadi sempat turun hujan, tetapi hanya gerimis sehingga tidak mengganggu pencarian,” ujarnya.
Pemantauan menggunakan drone menunjukkan tidak adanya pergerakan tanah yang berpotensi menjadi longsor susulan.
