Longsor di Jalinteng Sekayu-Lubuk Linggau, Pengendara Diimbau Lewat Jalur Alternatif

jpnn.com - Kapolres Musi Banyuasin (Muba) AKBP Ruri Prastowo meninjau langsung lokasi jalan longsor di ruas Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sekayu-Lubuk Linggau.

Peninjauan dilakukan di sela-sela kunjungan kerjanya ke sejumlah Polsek untuk memastikan kondisi terkini sekaligus memantau dampak longsor terhadap arus lalu lintas.

Longsor yang terjadi di jalur penghubing antar daerah tersebut berpotensi mengganggu mobilitas kendaraan. Karena itu, Polres Muba mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan melintas di lokasi terdampak.

Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo meminta para pengguna jalan untuk sementara waktu menggunakan jalur alternatif melalui Lubuk Linggau-PALI-Lahat guna menghindari kemacetan maupun potensi bahaya akibat longsor.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi araha petugas di lapangan dan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama," imbau Ruri, Kamis (16/7/2026).

Selain melakukan pemantauan di lokasi. Polres Muba juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengamankan kawasan longsor, mengatur arus lalu lintas, serta memonitor proses penanganan jalan yang mengalami kerusakan.

"Masyarakat diharapkan tetap waspada saat berkendara, mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas, serta memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan agar terhindar dari risiko kecelakaan dan dapat tiba di tujuan dengan selamat," kata Ruri. (mcr35/jpnn)