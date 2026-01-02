Longsor di Jatinangor, 4 Warga Masih Tertimbun
jpnn.com - JATINANGOR - Empat orang dilaporkan tertimbun material dalam insiden tanah longsor yang menerjang wilayah RW 1 Desa Sempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Jumat (2/1) sore.
Pranata Humas Ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan, empat warga masih tertimbun material longsor.
"Enam orang tertimbun. Dua selamat, empat masih tertimbun," kata Hadi.
Dia menuturkan petugas BPBD masih berada di lapangan melakukan asesmen dan evakuasi. Termasuk mengetahui penyebab dan kronologi bencana yang menimbun empat orang warga setempat.
"Empat orang warga tertimbun masih dalam pencarian," ujarnya.
Hadi menyebut BPBD saat ini tengah mencari keberadaan empat orang yang tertimbun.
"Tim masih penanganan," tuturnya.
Sementara itu, Kapolsek Jatinangor Kompol Rogers Thomas mengatakan kondisi di lokasi kejadian saat ini tengah hujan deras.
BPBD Jabar melaporkan empat warga masih tertimbun material longsor yang terjadi di Desa Sempur, Kecamatan Jatinangor, Sumedang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hujan Deras, Jalur Purwakarta-Ciganea Tertutup Longsor, Sejumlah Perjalanan KA Terhambat
- Bahlil Ungkap Masih Ada 224 Desa di Aceh Belum Teraliri Listrik
- Rumah Zakat Telah Menyalurkan Rp12,6 Miliar untuk Penanganan Korban Bencana Sumatra
- Konon, 81 Persen Jalan Nasional yang Rusak Akibat Banjir Sumatra Sudah Fungsional
- Tim Pertamina Peduli Bergerak Cepat, Layani Warga Terdampak di Sumatra
- PKB Yakin Presiden Prabowo Kuat Pimpin Bangsa Atasi Bencana