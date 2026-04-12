Longsor di Sangkanayu Purbalingga, 1 Orang Meninggal Dunia

jpnn.com - PURBALINGGA - Tanah dan batu longsor terjadi di Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (12/4).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga Revon Haprindiat mengatakan satu orang meninggal dunia, serta satu lainnya mengalami luka-luka akibat tanah dan batu longsor tersebut.

“Kami membantu proses evakuasi dan membawa korban ke rumah sakit,” katanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (12/4).

Kepala Desa Sangkanayu Ali Nur Setiawan mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.55 WIB di permukiman warga RT 14 RW 5, Dusun Tambleg Pondokangka, Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet.

Menurut dia, longsor bermula saat material batu berukuran besar jatuh dari tebing dan menghantam bagian dapur rumah warga.

Karena kejadiannya berlangsung sangat cepat, kata dia, korban yang berada di dalam rumah tidak sempat menyelamatkan diri.

“Batu besar yang jatuh dari tebing itu langsung menimpa area dapur saat para korban sedang berada di dalam rumah,” katanya.

Dia mengatakan kejadian tersebut mengakibatkan seorang warga bernama Yanti (37) meninggal dunia di lokasi, sedangkan Kasini (34) mengalami luka-luka serius.