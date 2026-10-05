Lonjakan Transaksi QRIS Berlipat Ganda, ALTO Perkuat Kolaborasi dengan 5 Mitra

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi finansial ALTO Network terus mengukuhkan eksistensinya dalam menyediakan layanan transaksi dan pembayaran digital.

Pada semester I tahun ini, jumlah transaksi melalui penyedia switching dan solusi pembayaran itu tercatat tumbuh 96 persen secara year-on-year (YoY).

Capaian itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Strategi pilihan ALTO Network untuk menggenjot jumlah transaksi itu ialah melalui perluasan kolaborasi dengan mitra dari perbankan dan penyedia layanan pembayaran digital.

Menurut Chief Business Officer ALTO Network Rangga Wiseno, pertumbuhan transaksi menunjukkan kebutuhan mitranya juga terus berkembang.

“Fokus ALTO tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga memastikan konektivitas dan kapabilitas yang kami bangun dapat berkembang bersama kebutuhan masing-masing partner. Kolaborasi menjadi penting agar infrastruktur yang kami kembangkan tetap relevan dengan pertumbuhan dan kompleksitas transaksi digital,” ungkap Rangga Wisenon melalui siaran pers, Senin (5/10/2026).

Dalam rangka itu pula ALTO Network memperkuat dan memperluas kolaborasi dengan tujuh mitra dari industri perbankan dan pembayaran digital melalui lima penandatanganan kerja sama.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di sela-sela Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 yang berlangsung 24-26 September lalu di Jakarta International Convention Center (JICC).

Dalam penandatanganan kerja sama itu, ALTO Network menjalin kolaborasi bersama blu by BCA Digital, BNI, GoPay, Maybank Indonesia, dan Bank Neo Commerce (BNC). Lingkup kerja samanya mencakup penguatan existing partnership sekaligus pengembangan kolaborasi baru pada Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), QRIS Cross Border, dan layanan pembayaran digital lainnya.