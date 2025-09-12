L'oreal Dorong Kolaborasi Mengatasi Sampah lewat Program Waste Management

jpnn.com, JAKARTA - L’Oréal Indonesia berkomitmen mendukung ekonomi sirkular melalui manajemen sampah yang berkelanjutan.

Chief of Corporate Affairs, Engagement, and Sustainability L'Oréal Indonesia Melanie Masriel menyamlaikan salah satu upaya itu telah dilakukan selama lima tahun terakhir.

L’Oréal berhasil mencapai nol limbah ke tempat pembuangan akhir (zero waste to landfill) di kantor, pabrik, dan seluruh situs operasional di Indonesia, sebuah capaian yang jarang dimiliki industri berskala besar.

“Sebagai perusahaan, kami ingin bisnis terus bertumbuh, tetapi dengan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan,” ujar Melanie dalam acara Katadata SAFE 2025 di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Melanie menuturkan sebagai salah satu realisasi komitmen L’Oreal for the Future, perusahaan menerapkan strategi pencegahan total (total prevention) dan pengelolaan limbah (waste management).

Pendekatan ini dilakukan menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Inovasi terus dikembangkan, baik pada formula produk maupun desain dan intensitas kemasan.

Salah satu terobosan penting L’Oréal adalah memasarkan produk isi ulang (refill-at-home) kepada konsumen. Model isi ulang tersebut, dianggap mampu menekan timbulan sampah tanpa mengurangi kualitas maupun pengalaman konsumen dalam menggunakan produk.

“Refill menjadi bagian dari norma baru di L’Oréal, karena tetap menjaga nilai produk sekaligus ramah lingkungan,” jelas Melanie.